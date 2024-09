Stand: 24.09.2024 15:37 Uhr Feuer in Einfamilienhaus in Neumünster-Einfeld

In Einfeld bei Neumünster hat am Dienstagvormittag ein Einfamilienhaus gebrannt. Das Feuer brach nach Polizeiangaben gegen 9.40 Uhr in der Straße Op de Geest aus. Der Dachstuhl stand beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen. Die Einsatzkräfte retteten einen Bewohner leicht verletzt aus dem Gebäude. Für die Löscharbeiten musste die Straße voll gesperrt werden. Die Ursache für das Feuer und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest.

