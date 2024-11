Stand: 11.11.2024 07:55 Uhr Feuer in Einfamilienhaus in Heide - 75.000 Euro Schaden

In Heide (Kreis Dithmarschen) ist die Feuerwehr in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus ausgerückt. Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte gegen 23.40 Uhr in die Landvogt-Johannsen-Straße gerufen. Dort hätte Kleidung nahe eines Indoor-Pools gebrannt. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer nach etwa einer Stunde löschen. Verletzt wurde niemand, das Haus ist zum Teil unbewohnbar.

Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf 75.000 Euro. Wie das Feuer ausbrechen konnte, wird derzeit ermittelt.

Archiv 6 Min Nachrichten 08:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 6 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.11.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen