Stand: 11.09.2024 07:36 Uhr Feuer in Autowerkstatt in Hennstedt gelöscht

In Hennstedt im Kreis Dithmarschen hat am Mittwochmorgen eine Autowerkstatt gebrannt. Laut Feuerwehr dauerte der Einsatz rund drei Stunden. Ein Gastank am Gebäude sowie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hatten die Löscharbeiten zusätzlich erschwert. Verletzte gab es keine. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.09.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen