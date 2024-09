Stand: 02.09.2024 15:44 Uhr Ferienkurse: 260 Kinder haben in Flensburg schwimmen gelernt

In den Sommerferien haben nach Angaben der Stadt Flensburg 260 Kinder im dortigen Campusbad schwimmen gelernt. Das Angebot regelmäßiger und kostenloser Ferienschwimmkurse, in denen die Kinder auch Prüfungen für Seepferdchen- und Bronzeabzeichen ablegen können, sei einmalig in Schleswig-Holstein, sagte Jens Popke vom Campusbad Flensburg. Das Angebot richte sich gezielt an die Klassen 1 bis 5 der Flensburger Schulen.

