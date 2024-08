Stand: 04.08.2024 11:43 Uhr Ferienhöfe in Schleswig-Holstein: Fast ausgebucht

Urlaub auf dem Bauernhof in Schleswig-Holstein ist beliebt. Zwar war der Saisonauftakt nicht so stark wie in den beiden Vorjahren, doch die Gastgeber sind insgesamt zufrieden. Inzwischen seien die meisten Unterkünfte ausgebucht, berichtet der Fachverband Bauernhofurlaub & Landtourismus Schleswig-Holstein.

2022 und 2023 seien Ausnahmejahre gewesen und an diese anzuknüpfen, sei schwierig. Zum einen seien die Ferienhöfe durch gestiegene Energie- und Personalkosten sowie die starke Nachfrage teurer geworden, zum anderen würden die Menschen aufgrund der Inflation mehr auf das Geld achten und zudem häufiger in den Urlaub fliegen.

Für den Herbsturlaub haben die Ferienhöfe noch Kapazitäten

Nach Angaben der Landwirtschaftskammer gibt es in Schleswig-Holstein rund 350 qualifizierte Ferienhöfe - vom vollbewirtschafteten, kinderfreundlichen bis hin zum Reiter- und Ponyhof. Besonders beliebt sind laut Landwirtschaftskammer aktuell vor allem Höfe mit vielen Angeboten für Kinder wie Spielscheunen, Ponyreiten oder Outdoor-Spielplätzen.

Derzeit sei es fast unmöglich, noch ein freies Bett zu finden. Im Herbst gebe es dagegen noch Kapazitäten, denn der Trend zu immer kurzfristigeren Buchungen halte auch beim Landurlaub an, sagt der Verband.

