Stand: 20.03.2024 16:16 Uhr Falscher Polizist erbeutet Geld im Kreis Herzogtum Lauenburg

In Möhnsen (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat ein sogenannter "falscher Polizeibeamter" erneut viel Geld erbeutet. Der bislang unbekannte Täter hatte laut den Beamten gestern Abend einen 92-Jährigen angerufen und sich als Polizist ausgegeben. Er soll dabei von vielen Einbrüchen in der Region erzählt haben. Um die Wertsachen des 92-Jährigen zu schützen, sollte der Mann sie von der Polizei fotografieren lassen, so die Aufforderung.

Kurz danach erschien der Täter an der Haustür seines Opfers, machte Bilder von den Wertsachen und schnappte sich in einem unbeobachteten Moment Bargeld in vierstelliger Höhe. Danach flüchtete er. Die Kripo Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.03.2024 | 16:30 Uhr