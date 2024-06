Stand: 20.06.2024 09:47 Uhr "Falsche Handwerker" stehlen Schmuck in Ratzeburg

In Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben "Falsche Handwerker" erneut Beute gemacht. Laut Polizei wurde einer älteren Frau Schmuck gestohlen. Ein unbekannter Mann hatte an der Tür eines Mehrfamilienhauses geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben. In entsprechender Montur gab er an, dass es zu einem Wasserschaden gekommen sei. Zusammen mit einem weiteren Mann betrat der angebliche Handwerker dann die Wohnung. Als die Männer weg waren, stellte die Frau fest, dass Schmuck entwendet wurde. Die Schadenshöhe wird auf 200 Euro geschätzt. Die Polizei warnt dringend davor, nicht bestellte Handwerker in die Wohnung zu lassen.

