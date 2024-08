Stand: 23.08.2024 16:37 Uhr Fahrfest des Nordens startet in Bad Segeberg

Bis inklusive Sonntag werden bei dem Jubiläumsturnier des Fahrfests des Nordens in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) 167 Pferde und 76 Reiterinnen und Reiter in der Dressur, im Geländeritt und im Kegelparcour geprüft. Das Fahrfest feiert in diesem Jahr seine 40. Ausgabe. Dabei treten unter anderem Pferd- und Ponykutschen gegeneinander an. Ihr Ziel: Hindernisse so schnell wie möglich zu umfahren. Die Wettbewerbe starten am Sonnabend und Sonntag jeweils um 10 Uhr, der Eintritt ist frei.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Pferdesport Kreis Segeberg