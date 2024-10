Stand: 08.10.2024 16:54 Uhr Fahranfänger zu schnell: 18-Jähriger verursacht Unfall in Neumünster

Am Mittwochmittag hat es in Neumünster einen Unfall mit drei Autos gegeben. Laut Polizei war ein 18-Jähriger mit seinem Fahrzeug in einer 30er-Zone deutlich zu schnell unterwegs gewesen. Zeugen sagten der Polizei, dass er gerast sei. Er kollidierte dann am Berliner Platz mit zwei anderen Pkw. Eine 71-jährige Frau musste aus ihrem Auto geschnitten werden und kam schwer verletzt in eine Klinik.

