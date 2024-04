Stand: 15.04.2024 16:52 Uhr Exotische Zebramangusten in Tornesch: Wo kommen sie her?

Am Sonnabend sind fünf exotische Zebramangusten in Tornesch (Kreis Pinneberg) gesichtet worden. Die Tierschützer der Wildtierstation in Klein Offenseth-Sparrieshoop haben nun Fallen aufgestellt, um die Tiere einzufangen. Ein Tier konnte so schon geschnappt werden und in der Tierstation versorgt werden. Woher die Tiere kommen und wer sie ausgesetzt hat, ist unklar.

