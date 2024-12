Stand: 11.12.2024 16:23 Uhr Eutiner Festspiele: Vorbereitungen für "West Side Story" laufen

Die Eutiner Festspiele bereiten sich auf die kommende Spielzeit im Sommer 2025 vor. Am Mittwoch haben die Festival-Verantwortlichen ihre Pläne präsentiert, wie das Musical "West Side Story" auf die Bühne gebracht werden soll. In der Inszenierung soll sich die Bühne im Eutiner Schlosspark in den New Yorker Central Park verwandeln, erklärte Regisseur Till Kleine-Möller. Für die Kampfszene zwischen den verfeindeten Gangs hätten die Eutiner Festspiele sogar eine Feuerwand zur Verfügung. Karten für die "West Side Story" und auch die Oper "Zauberflöte" gibt es bereits zu kaufen

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein