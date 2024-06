Stand: 11.06.2024 10:17 Uhr Europawahl in Dänemark: SF steht ganz vorn

Bei der Europawahl ist in Dänemark erstmals die Sozialistische Volkspartei (SF) stärkste Kraft geworden. Die SF hatte den Klimaschutz in den Mittelpunkt gestellt und holte mehr als 17 Prozent der Stimmen. Damit liegt die Partei noch vor den regierenden Sozialdemokraten, die deutlich verloren - ebenso wie die bürgerlich-liberale Partei Venstre. Das rechte Lager splittet sich auf: Die Dänische Volkspartei und die erstmals zur Europawahl angetretenen Dänemarkdemokraten erreichten 6 und 7 Prozent. In den Kommunen Apenrade und Tondern liegt die liberale Partei Venstre weiterhin deutlich vorn, in Sonderburg sind es knapp die Sozialdemokraten.

