Stand: 04.06.2024 09:43 Uhr Europawahl: Wahl-O-Mat zu Gast in Heide

Am kommenden Sonntag ist Europawahl. 35 Parteien stehen insgesamt zur Wahl. Um einen besseren Überblick zu schaffen, ist der Wahl-O-Mat seit Wochen in ganz Schleswig-Holstein unterwegs. Am Dienstag steht er zwischen 10 und 16 Uhr im Berufsbildungszentrum in Heide (Kreis Dithmarschen). Dort sind Plakatwände mit 38 Thesen aufgestellt, die auf einem Zettel mittels Klebepunkten beantwortet werden können. Dieser Zettel wird vor Ort ausgelesen, daraus folgt eine Empfehlung, welche Partei der eigenen Meinung am nächsten steht.

