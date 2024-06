Stand: 06.06.2024 10:30 Uhr Europawahl: Verzögerungen bei Briefwahlunterlagen in Kiel und Plön

In Kiel und im Kreis Plön kann es kann es bei der Zustellung der Briefwahlunterlagen für die Europawahl zu Verspätungen kommen. Wie die Stadt Plön mitteilte, sind in Plön und Bösdorf Verzögerungen durch den Post-Dienstleister im Versand möglich. Wer bislang keine Unterlagen erhalten habe, solle sich telefonisch oder persönlich im Rathaus für Ersatzunterlagen melden. Auch in Kiel wurden laut Stadt einige Wahlunterlagen nicht zugestellt. Die Stadt empfiehlt daher in die Sofortwahlbüros zu kommen, um neue Unterlagen abzuholen oder direkt zu wählen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.06.2024 | 08:30 Uhr