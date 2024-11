Stand: 01.11.2024 15:28 Uhr Erstes Geburtshaus im Kreis Schleswig-Flensburg geplant

In der Gemeinde Twedt im Kreis Schleswig-Flensburg soll im Februar 2025 das Geburtshaus "Nordlicht" eröffnen. Geleitet von Hebamme Lena Gieseke aus Kappeln, bietet die neue Einrichtung werdenden Müttern in der Region eine wohnortnahe Alternative zu Kliniken. Bisher mussten Schwangere längere Wege in Kauf nehmen, da es in Schleswig-Holstein nur Geburtshäuser in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Lübeck gibt. Das Gebäude für das Geburtshaus wird aktuell renoviert. Erste Anmeldungen wurden laut den Verantwortlichen bereits entgegengenommen.

