Stand: 14.09.2024 14:10 Uhr Erste Strandkörbe werden abgebaut

An der Lübecker Bucht werden am Wochenende die ersten Strandkörbe abgebaut und ins Winterlager gebracht. Nach Angaben der Vermieter wird es jetzt feuchter, das sei nicht gut für die Körbe. Spätestens zum 1. Oktober bauen die meisten Betreiber ihre Körbe ab - auch weil ab dann Hunde am Strand frei laufen dürfen.

Archiv 3 Min Nachrichten 14:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.09.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck