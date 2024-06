Stand: 12.06.2024 10:35 Uhr Erste Akkuzüge fahren zwischen Flensburg und Lindaunis

Zwischen Flensburg und der Schleibrücke in Lindaunis (Kreis Schleswig-Flensburg) setzt die Nordbahn seit Dienstag die ersten Akkuzüge in ihrem Netz ein. Sie werden im Bahnhof und demnächst auch über ein kurzes Stück Oberleitung bei Flensburg aufgeladen. Seit Ende 2023 werden die bisherigen Dieseltriebzüge in mehreren Schritten durch Akkuzüge ersetzt. Dies teilte die Nordbahn mit. Zum Jahresende soll dann auch die Weiterfahrt nach Kiel mit wiederaufladbaren Batterien erfolgen. Im Sommer und Herbst werden auch die Nordbahn-Bahnlinien von Kiel über Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) und Husum bis St. Peter-Ording (beide Kreis Nordfriesland) etappenweise auf Akkuzüge umgestellt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.06.2024 | 08:30 Uhr