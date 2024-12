Stand: 10.12.2024 16:18 Uhr Eröffnung des neuen Video-Reisezentrum im Bahnhof Schleswig

Der Bahnhof in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat jetzt ein virtuelles Reisezentrum. Personal vor Ort ist nicht mehr ansprechbar. Stattdessen können Kunden in einem kleinen Terminalgebäude mit Servicekräften per Videokonferenz sprechen und dann Tickets bekommen. Die Öffnungszeiten sind länger: Werktags bis 18.30 Uhr. Sonnabends ist das virtuelle Reisezentrum aber nur bis zum Mittag geöffnet, Sonntags ist es geschlossen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg