Stand: 30.07.2024 15:54 Uhr Erneut Millionen unversteuerter Zigaretten sichergestellt

Erneut hat der Zoll am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde 10,4 Millionen unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Die Zigaretten wurden in einem Trailer geschmuggelt, der mit der Fähre aus Lettland kam. Der Steuerschaden liegt bei rund 1,8 Millionen Euro. Im letzten Monat wurden ebenfalls 10,4 Millionen Zigaretten am Skandinavienkai entdeckt. Der Zigarettenschmuggel habe sich in diesem Jahr insgesamt verschärft, erklärte eine Sprecherin des Hauptzollamtes Kiel. Die Gründe dafür sind unklar.

