Ernestinenschule zu Lübeck ist Schule des Jahres

Das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen in Schleswig-Holstein (IQSH) hat die Ernestinenschule zu Lübeck zur Schule des Jahres gekürt. Das Gymnasium setzte sich laut einer Sprecherin mit seinem schulischen Angebot gegen acht weitere nominierte Schulen aus Schleswig-Holstein durch. Unter anderem können die Schüler dort im Unterricht bei einem Start-Up-Workshop in Zusammenarbeit mit der Lübecker Universität erste unternehmerische Erfahrungen sammeln. Insgesamt hatten sich landesweit 17 Schulen um den Preis beworben.

