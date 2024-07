Stand: 18.07.2024 15:31 Uhr Ermittlungen wegen Hitlergruß in Friedrichstadt

In Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) ist es bei der Veranstaltung "Rosenträume" am Sonnabend vor drei Wochen offenbar zu einem Zwischenfall gekommen. Nach Angaben der Polizei sollen beim Public Viewing aus einer Gruppe heraus fremdenfeindliche Parolen gegrölt worden und auch ein Hitlergruß gezeigt worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden.

