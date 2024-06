Stand: 24.06.2024 15:35 Uhr Ermittlungen auf Sylt dauern an

Einen Monat nach den ausländerfeindlichen Parolen in einem Club auf Sylt ermittelt die Staatsanwaltschaft in Flensburg weiter gegen eine Frau und zwei Männer. Dies dauert sicherlich noch einige Wochen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Volksverhetzung. In einem weiteren Fall muss sich ein Mann wegen mutmaßlicher Körperverletzung und Volksverhetzung verantworten. Er soll ebenfalls zu Pfingsten in einem Strandlokal in Kampen eine 29-jährige Frau attackiert und rassistisch beleidigt haben.

