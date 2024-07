Stand: 24.07.2024 16:34 Uhr Erlebniswald Trappenkamp feiert 50-jähriges Jubiläum

Der Erlebniswald Trappenkamp (Kreis Segeberg) ist am Mittwoch 50 Jahre alt geworden. Das Land Schleswig-Holstein wollte mit der Eröffnung am 24. Juli 1974 Natur und Tiere für Kinder und Jugendliche aus Städten erlebbar machen. In den vergangenen 50 Jahren habe sich der Erlebniswald zum wichtigsten Kompetenzzentrum für Waldpädagogik in Schleswig-Holstein entwickelt, so das Umweltministerium. Mithilfe von unter anderem Waldfesten, Erlebnispfaden, Ferienaktionen und Seminaren versucht der Park nach eigenen Angaben, Kindern und Jugendlichen das Ökosystem näherzubringen.

