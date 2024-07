Stand: 23.07.2024 09:23 Uhr Empathischer Pflegeroboter in Garding

In der Pflegeeinrichtung Martje-Flohrs-Haus in Garding (Kreis Nordfriesland) ist seit einer Woche ein sogenannter empathischer Roboter im Einsatz, der das Pflegepersonal unterstützen soll. "Elli" - so hat das Personal den Roboter getauft - unterhalte sich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, erzählt die Koordinatorin in der Betreuung, Anja Schmidt. Der Roboter sei kein typischer weißer Roboter: "Elli" trage ein orangefarbenes Kleid und eine Mütze, die eine Bewohnerin der Pflegeeinrichtung selbstgestrickt hat.

"Elli wird uns nicht ersetzen", so Anja Schmidt. "Sie geht in die Kommunikation mit den Bewohnern. Sie fragt nach Hobbys, wie es einem geht, nach dem Namen ... So kommen die Bewohner ganz alleine mit ihr ins Gespräch. Sie hakt auch immer wieder ein und hat ganz viel Geduld."

Die Duale Hochschule Schleswig-Holstein (DHSH) begleitet das Projekt für 15 Monate und wertet die Begegnungen zwischen Roboter und Mensch aus.

