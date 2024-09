Stand: 11.09.2024 11:33 Uhr Ellerdorf: Feuer in Scheune und Wohnhaus gelöscht

In Ellerdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat es am Mittwochmorgen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gebrannt. Das Feuer ist laut Feuerwehr gelöscht, die Nachlöscharbeiten dauern noch an. Am frühen Morgen waren eine Scheune und ein Wohnhaus aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Ein Großteil der Tiere konnte gerettet werden. Laut Feuerwehrsprecher Carsten Rehder konnte ein Feuerwehrmann, der auf dem Hof arbeitet, 15 Kühe in Sicherheit bringen. 20 Kälber seien jedoch in den Flammen verendet. Menschen seien keine verletzt. Während der Brandbekämpfung war die Nortorfer Straße zwischen Ellerdorf und Nortorf bis auf weiteres voll gesperrt.

