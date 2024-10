Stand: 21.10.2024 09:30 Uhr Einsatz der Seenotrettung vor Helgoland

Die Seenotretter sind am Sonnabend von Helgoland aus zu einem Containerschiff in Not ausgerückt. Auf der "Maersk Newcastle" musste ein philippinischer Seemann zur ärztlichen Versorgung an Land gebracht werden. Das 210 Meter lange Containerschiff lag nördlich von Wangerooge auf Reede. Der kranke Seemann ist zwischen 17.15 Uhr und 17.40 Uhr auf das Boot der Seenotretter übergeben worden. Gegen 21 Uhr war der Mann dann an Land in Cuxhaven und wurde von einem Rettungswagen abgeholt.

