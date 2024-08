Stand: 07.08.2024 09:25 Uhr Einkommensstatistik für SH: Kampen auf Sylt vorn, Flensburg hinten

Kampen auf Sylt liegt in der neuesten Einkommensstatistik für Schleswig-Holstein an der Spitze: Der Durchschnittsverdienst liegt dort bei etwa 243.000 Euro pro Jahr, teilt das Statistikamt Nord mit. Spitzenwerte im Norden erreichen bei den Gemeinden auch Witsum auf Föhr, der Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog, Galmsbüll, die Gemeinde Reußenköge und Osterby (alle Kreis Nordfriesland). Im Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte ist Flensburg mit knapp 34.000 Euro Schlusslicht. Ehepaare werden in dieser Statistik gemeinsam gezählt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Flensburg Sylt