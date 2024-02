Drogenrazzia in Itzehoe, Halstenbek und Hamburg Stand: 29.02.2024 10:44 Uhr Betäubungsmittel, Bargeld, Waffen und fünf Fahrzeuge haben Beamte bei Razzien in Schleswig-Holstein und Hamburg sichergestellt. 350 Polizisten sind im Einsatz.

Seit den Morgenstunden durchsuchen zahlreiche Polizisten mehrere Wohnhäuser in Halstenbek (Kreis Pinneberg) und Itzehoe (Kreis Steinburg) - unter anderem in der Straße "Am Paradies" im Stadtteil Klosterforst. Laut Polizei suchen sie in den Häusern unter anderem nach Drogen. Bisher stellten die Beamten demnach diverse Betäubungsmittel, Bargeld, Waffen und fünf Fahrzeuge sicher.

350 Beamte im Einsatz

Die Durchsuchung ist Teil eines Einsatzes in mehreren Städten in Schleswig-Holstein sowie in Hamburg, an dem insgesamt 350 Beamte beteiligt sind. Die Razzien stehen laut Polizei im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahren der Kriminalpolizei Itzehoe wegen des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in großen Mengen. Zudem geht es nach Informationen der Polizeidirektion Itzehoe um Geldwäsche und weitere Delikte. Bisher haben die Einsatzkräfte laut Polizei fünf Haftbefehle vollstreckt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg