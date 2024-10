Stand: 16.10.2024 14:47 Uhr Dräger: Mehr Aufträge für Sicherheitstechnik

Das Lübecker Großunternehmen Dräger verzeichnet viele Aufträge. Nach Firmenangaben betrifft das vor allem die Sicherheitstechnik. In dem Bereich sei die Nachfrage in diesem Jahr bisher größer als im gleichen Vorjahreszeitraum. Demnach sind in den vergangenen neun Monaten Aufträge im Wert von gut einer Milliarde Euro eingegangen. In der Medizintechnik ging der Umsatz etwas zurück. Dräger verkauft weltweit Beatmungsgeräte, Schutzausrüstung oder auch Alkoholtester.

