Stand: 09.10.2024 09:14 Uhr Dithmarscher Kreistag stimmt gegen neue Windräder

Der Kreistag von Dithmarschen hat sich am Dienstagabend mit den Windkraftplänen von Bund und Land beschäftigt und mit großer Mehrheit entschieden: In Dithmarschen sollen keine neuen Windräder in Landschaftsschutzgebieten entstehen.

Der Bund hatte durch eine Rechtsänderung den Bau neuer Windräder auch in Landschaftsschutzgebieten zugelassen. Der Kreistag Dithmarschen lehnt das mit 25 zu zwei Stimmen ab und fordert in einer Stellungnahme das Land dazu auf, auf Planungen in Landschaftsschutzgebieten in Dithmarschen zu verzichten. Auch vor dem Hintergrund, dass der Kreis schon überdurchschnittlich viel zum Ausbau der Windenergie beigetragen habe.

