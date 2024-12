Stand: 09.12.2024 10:15 Uhr Diskussion in Kiel: Was tun gegen den Personalmangel im ÖPNV?

Im Kieler Informations- und Technologiezentrum findet am Montag eine Diskussionsrunde zum Thema "Was tun gegen den Personalmangel im ÖPNV?" statt. Im Fokus sollen die Herausforderungen und Chancen der internationalen Fachkräfte-Rekrutierung stehen. Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU), Nizar Jebabli, der Konsul der Tunesischen Republik in Hamburg und andere Mobilitätsexpertinnen und -experten werden dabei sein. Veranstaltet wird die Diskussionen von der Visabee GmbH.

