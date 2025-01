Stand: 09.07.2024 09:26 Uhr Digitalexperten beraten auf Elmshorner Marktplatz

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) sind am Dienstag die sogenannten Digital-Engel des Ratgeberteams von "Deutschland sicher im Netz e. V." auf dem Marktplatz unterwegs. Nach Angaben des Seniorenbeirats und der Stadt geben die Fachleute Tipps, wie man sich schützen kann und trotzdem digitale Dienste im Alltag nutzen kann. Das Angebot richtet sich vor allem an ältere Menschen, da gerade diese immer wieder Opfer von Digitalbetrug würden, so eine Sprecherin.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Elmshorn