Stand: 08.11.2024 16:44 Uhr Deutsche Meisterschaften im Einradfahren in Norderstedt

Am Freitag beginnen in Norderstedt im Kreis Segeberg in der Moorbeekhalle die Deutschen Meisterschaften im Einradfahren Freestyle. Noch bis Sonntag bewertet eine Jury dabei zum Beispiel den Sprungaufstieg auf den Sattel, Hüpfen, Drehungen und weitere Tricks im Zusammenspiel mit Musik. Mehr als 100 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Deutschland sind dabei. Der Wettbewerb endet am Sonntag.

