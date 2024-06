Stand: 06.06.2024 16:46 Uhr Demo gegen AfD-Veranstaltung in Henstedt-Ulzburg

Die AfD-Landesverbände aus Schleswig-Holstein und Hamburg kommen am Donnerstagabend im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg zum Wahlkampfabschluss vor der Europawahl am Sonntag zusammen. Das Henstedt-Ulzburger Bündnis für Demokratie und Vielfalt hat angekündigt, gegen das Treffen der Politikerinnen und Politiker zu demonstrieren. Britta de Camp-Zang hat die Kundgebung angemeldet. "Es geht darum, die Demokratie und vor allem auch Europa zu verteidigen vor den Europawahlen. Und wir werden mit Plakaten darauf hinweisen, dass man vielleicht umdenken muss. Wir wollen versuchen die zu erreichen, die schwankend sind, die dort reingehen, sich das anhören wollen von der AfD. Wir möchten, dass die Menschen uns zuhören und deswegen wird es Wortbeiträge geben, die eben auch zeigen, was passieren kann, wenn die AfD gewählt wird."

