Debatte über regelmäßige Führerscheintests für Senioren

Immer mal wieder wird die Frage diskutiert, ob Senioren ab einem bestimmten Alter wieder in die Fahrschule gehen oder einen Test für ihre Fahrtüchtigkeit machen sollten. Die Verkehrsunfallstatistik für Schleswig-Holstein zeigt: Fast jeder vierte Verkehrsunfall mit Schwerverletzten wurde von Menschen über 65 Jahren verursacht. 2023 waren Senioren an mehr als 5.400 Verkehrsunfällen beteiligt. Das sind fast acht Prozent mehr als im Vorjahr. ADAC und Fahrlehrer im Land bieten daher spezielle Auffrischungskurse an. Gemessen an ihrem hohen Bevölkerungsanteil haben ältere Autofahrer laut Landespolizei allerdings wesentlich seltener mit Verkehrsunfällen zu tun als junge Menschen.

