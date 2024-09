Stand: 04.09.2024 16:58 Uhr Dannewerk: Autofahrerin bei Unfall lebensgefährlich verletzt

In Dannewerk (Kreis Schleswig-Flensburg) ist eine 52-jährige Autofahrerin am Dienstagabend bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam sie in einer Kurve mit ihrem Auto von der Straße ab und fuhr in einen Knick. Das Auto überschlug sich mehrfach. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist noch unklar.

