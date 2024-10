Stand: 27.10.2024 16:58 Uhr Dachstuhlbrand in Lohe-Rickelshof: Keine Verletzten

In Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) hat am Sonntagmorgen der Dachstuhl eines leerstehenden Wohnhauses in der Straße "Uhlenhorst" gebrannt. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Nach etwa zwei Stunden konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Insgesamt waren etwa 50 Feuerwehrleute verschiedener Wehren im Einsatz. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 150.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

