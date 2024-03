Stand: 22.03.2024 13:37 Uhr DRK übt Kolonnenfahrt im Kreis Pinneberg

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) übt am Sonnabend mit mehreren Fahrzeugen im Kreis Pinneberg das Kolonnefahren. An der Übung nehmen elf Fahrzeuge des Katastrophenschutzes und Sanitätsdiensts teil, erklärt das DRK. Los geht es um 12.30 Uhr in Elmshorn. Von dort geht es über Groß Nordende, Pinneberg und Quickborn über die A7 nach Itzehoe und zurück zum DRK-Ortsverein Elmshorn. Die Fahrzeuge sind zum Teil mit nur 40 km/h unterwegs. Gegen 19 Uhr soll die Übung beendet sein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

