Stand: 04.10.2024 08:50 Uhr Clubschiff "MEU" nach Atlantikreise wieder in Travemünde

Das Clubschiff "MEU" des Lübecker Yacht-Clubs ist nach 14 Monaten und rund 15.000 Seemeilen wieder in Lübeck-Travemünde angekommen. Die Reise führte das Schiff in 36 Etappen über die europäischen Küsten, die Kanaren, Kapverden und die Karibik. Skipperin Clara Weimer zeigte sich bei der Ankunft emotional bewegt und freut sich nun auf Zeit mit Familie und Freunden. Am Donnerstag wurde die "MEU" im Heimathafen Travemünde von einer großen Begrüßungsflotte empfangen, bestehend aus Mitgliedern des Lübecker Yacht-Clubs und weiteren Seglern

