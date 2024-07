Stand: 14.07.2024 12:28 Uhr Cannabis: Ärger bei Mietern im Land

Seit April ist der Konsum von Cannabis in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Nun berichtet der Mieterbund Schleswig-Holstein, dass sich Mieter teilweise durch den Geruch gestört fühlen, wenn die Nachbarn zu Hause Cannabis konsumieren. Seit drei Monaten bekommt der Mieterbund nach eigenen Angaben verstärkt Anfragen, was Mieter gegen den Cannabis-Geruch tun können. Sollte das direkte Gespräch nicht helfen, sollten sich Betroffene mit dem Vermieter des Rauchers in Verbindung setzen. Laut Mieterbund hat dieser die Möglichkeit, den Konsum zum Beispiel nur zu bestimmten Zeiten zu erlauben.

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.07.2024 | 09:00 Uhr