Campingplatz in Waabs bekommt ADAC-Auszeichnung

Der Campingplatz "Ostseecamping Familie Heide" in Waabs im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist zum "ADAC Super Campingplatz" ausgezeichnet worden - und zwar vom Campingportal PINCAMP, einem eigenen Campingportal vom ADAC. Bei der Auszeichnung achten die Inspekteure unter anderem darauf, wie die Sanitärausstattung und das Gelände des Platzes aussehen. Außerdem sind Freizeitangebote und Bademöglichkeiten Punkte, die in die Bewertung einfließen. Nach Angaben des Campingportals ist Schleswig-Holstein in Deutschland das Bundesland mit den meisten "Super Campingplätzen". Insgesamt gibt es demnach sechs. Die anderen liegen auf Fehmarn (vier insgesamt) und am Rosenfelder Strand (beide Kreis Ostholstein).

