Stand: 20.09.2024 15:17 Uhr CDU und Grüne wollen Bahntrassen übernehmen

Anstatt Trassengebühren an die Bahn zu zahlen, könnte Schleswig-Holstein die Infrastruktur selber betreiben. Einen entsprechenden Antrag wollen CDU und Grüne kommende Woche in den Landtag einbringen. Konkret geht es um Nahverkehrsstrecken wie Kiel - Lübeck oderKiel - Flensburg. Von den Trassengebühren komme zu wenig im Land an, sagte eine Sprecherin von Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (CDU). Einen Zeitrahmen gebe es noch nicht, man müsse zunächst auch mit der Bahn verhandeln, damit diese die Strecken abgebe.

