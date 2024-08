Stand: 30.08.2024 16:46 Uhr Busse in Bad Segeberg fahren werktags wieder regulär

Seit acht Monaten fahren die Busse des Betreibers Autokraft im Kreis Stormarn und in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) mit einem Notfahrplan. Zum Schulstart am Montag war die Rückkehr zum Normalbetrieb geplant. Das gelingt laut einer Sprecherin aber nur werktags in Bad Segeberg. Am Wochenende bleibt dort genauso wie im Kreis Stormarn der Notfahrplan gültig. Dieser Notfahrplan stelle zumindest sicher, dass Schülerinnen und Schüler mit dem Bus zur Schule fahren können, heißt es weiter. Grund für den eingeschränkten öffentlichen Nahverkehr sei der Mangel an Busfahrerinnen und Busfahrern.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn