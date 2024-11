Stand: 13.11.2024 16:16 Uhr Bundespolizei schnappt zufällig Straftäter in Heide

Eine Streife der Bundespolizei hat am Bahnhof in Heide (Kreis Dithmarschen) zufällig den gesuchten Gewalttäter aufgegriffen. Am Dienstagmorgen (12.11.) kontrollierten die Beamten einen 31-Jährigen. Als sie seine Personalien überprüften, wurde schnell klar, dass der Mann seit 2022 per Haftbefehl gesucht wird. Damals ist er wegen Körperverletzung zu 4.100 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Die Strafe hatte er bis dato nicht gezahlt.

Statt Geldstrafe muss der Mann nun in Haft

Auf der Dienststelle der Bundespolizei gelang es dem Straftäter auch nach mehreren Telefonaten nicht, das Geld zu beschaffen. Daraufhin wurde der Mann in die JVA eingeliefert, in der er das nächste dreiviertel Jahr verbringen muss. Außerdem hat er seit der Durchsuchung am Bahnhof in Heide nun eine weitere Anklage am Hals - denn die Bundespolizisten fanden bei ihm einen verbotenen Teleskopfschlagstock. Sie zeigten ihn wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz an.

