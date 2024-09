Stand: 18.09.2024 09:05 Uhr Bundeskongress der Werkstätten für Behinderte startet in Lübeck

Am Mittwoch beginnt in Lübeck der Bundeskongress der Werkstätten für behinderte Menschen. Bis Freitag werden den Veranstaltern zufolge rund 2.000 Teilnehmende in der Musik- und Kongresshalle erwartet. Im Mittelpunkt steht demnach die Frage, wie eine inklusive und vielfältige Arbeitswelt gelingen kann. Ziel ist es, Arbeitsplätze zu schaffen, die den Wünschen der Menschen entsprechen und in denen sie wertgeschätzt werden. Darüber wird in Vorträgen, Workshops und Gesprächsrunden beraten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.09.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck