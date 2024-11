Stand: 18.11.2024 16:20 Uhr Büsum gewinnt Urlaubsgäste hinzu

Die Tourismusbranche hat sich am Montag zum Tourismustag in Büsum (Kreis Dithmarschen) getroffen und Bilanz gezogen. Demnach hat Büsum mit knapp 580.000 Übernachtungen ein gutes Plus von etwa zehn Prozent verzeichnet, während St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) mit 760.000 Übernachtungen etwa auf Vorjahresniveau ist.

Ziel: Naturschutz und Tourismus in Einklang bringen

Beim Tourismustag haben Touristiker aus dem ganzen Land auch über die Herausforderungen im kommenden Jahr gesprochen, wie Tourismus-Chefin Bettina Bunge erklärte. "Die großen Herausforderungen liegen im gestiegenen Wettbewerb mit dem Ausland, in den Qualitätsanforderungen der Gäste und in der Notwendigkeit, Naturschutz und Tourismus in Einklang zu bringen", so Bunge.

Nicht nur Gäste, auch Bewohner müssen profitieren

Eine weitere Thematik ist für die Branche zudem, die Bedürfnisse von Einheimischen und Gästen in Einklang zu bringen. Eine Möglichkeit sind laut Bunge Attraktionen, die Einheimische wie Gäste ansprechen - wie zum Beispiel das neue Schwimmbad Meerzeit in Büsum oder das Erlebnis-Hus in St. Peter-Ording.

