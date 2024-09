Stand: 27.09.2024 18:09 Uhr Bürgermeisterwahl in Wedel: Kandidaten stehen fest

In Wedel (Kreis Pinneberg) findet am 17. November die Bürgermeisterwahl statt. Es treten zwei Männer und zwei Frauen an. Timo Steyer und Andreas Kuhn gehen als unabhängige Kandidaten ins Rennen. Die SPD hat Claudia Wittburg vorgeschlagen. Für die CDU tritt Julia Fisauli-Aalto an. Sie leitet die Verwaltung gerade vorübergehend. Anfang Juni war der bisherige Bürgermeister Gernot Kaser (parteilos) von den Wedelerinnen und Wedelern abgewählt worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg