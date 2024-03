Stand: 10.03.2024 13:20 Uhr Bürgermeisterwahl in Flintbek

In Flintbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Olaf Plambeck (SPD) geht im Juli in den Ruhestand und tritt nicht mehr an. Für seine Nachfolge stehen drei Kandidaten bereit: Carsten Stegelmann (CDU), Ralf Tesler, der als überparteilicher Einzelbewerber antritt, aber auch stilles SPD-Mitglied ist sowie der parteilose Stefan Bettin, der von Grünen und FDP unterstützt wird. Bis 18 Uhr sind die Wahllokale geöffnet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.03.2024 | 08:00 Uhr