Stand: 19.06.2024 17:00 Uhr Bürgerinitiative Starke Schiene feiert Jubiläum

Die Bürgerinitiative Starke Schiene setzt sich seit zehn Jahren für die Pendlerinnen und Pendler im Kreis Pinneberg ein. Gegründet hat sie Gisela Hüllmann aus Tornesch. Sie und ihre Mitstreiterinnen haben von Anfang an für eine bessere Taktung auf der Bahn-Strecke zwischen Hamburg und Elmshorn gekämpft. Dieses Ziel haben sie inzwischen erreicht, außerdem gibt es auch längere Züge. Jetzt verfolgen sie ihr nächstes großes Ziel: Ein drittes und viertes Gleis am Bahnhof in Tornesch. Dazu laufen aktuell Gespräche mit der Nordbahn, dem Land und auch Hamburg.

