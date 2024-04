Stand: 11.04.2024 10:07 Uhr Brunsbüttel: Neuer Anleger für das Flüssigerdgas-Terminal

Das schwimmende Flüssigerdgas-Terminal in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) bekommt einen neuen Anleger - heute starten die Rohbauarbeiten dafür. Laut Hafenbetreiber werden die ersten Pfähle für das Fundament in den Boden gesetzt. Derzeit liegt das LNG-Umwandlungsschiff "Höegh Gannet" noch am Gefahrgut-Anleger des Elbehafens. Der ist somit für andere Schiffe blockiert, daher gibt es einen neuen Anleger. Kritik kommt von Anwohnerinnen und Anwohnern, weil das Terminal so näher an ein Wohngebiet gebaut wird.

